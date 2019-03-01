Новичок Уфы: "Были разговоры о «Нанте», который хотел заменить мной Салу"

Словенский новичок "Уфы" Андреас Вомбергар рассказ о переходе в клуб из столицы Башкортостана. 24-летний аргентинский форвард перешел в российскую команду из словенской "Олимпии". Вомбергар подписал контракт с "Уфой" на 3,5 года.

– Мне здесь очень нравится, приятная атмосфера. Касаемо выступления за вторую сборную Словении, то мои родители – словенцы, я привык к культуре Словении, поэтому для меня это абсолютно нормально, чувствую себя, в том числе, и словенцем

Это был товарищеский матч против сборной Китая до 25 лет. Если придет приглашение от сборной Аргентины, то я подумаю об этом. Мне кажется, смогу повторить свою результативность здесь. По крайней мере, приехал именно за этим. Аргентина очень далеко от России, поэтому мало знаю про вашу страну. Но теперь я в Уфе, со мной здесь моя девушка, так что я доволен и счастлив. Когда приехал, то увидел очень много снега, но сейчас привык и все хорошо.

Были разговоры о "Нанте", они хотели заменить Эмилиано Салу, но переговоры прошли неудачно. Помимо этого, мной интересовался венский "Рапид". Месяц назад у меня был бронхит, но уже две недели с командой, думаю, что я готов к матчу. Мне уже удалось пообщаться и с Бизяком и Йокичем, они оба играли в Словении, поэтому я про них знаю. (Иван Уральский)

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