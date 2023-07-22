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Новичок «Рубина» Уве оценил уровень РПЛ

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Угочукву Уве высказался об уровне РПЛ

— Спасибо большое за поздравления, — сказал Уве. - Уровень РПЛ — хороший. Выше той лиги, в которой я играл до этого. Я надеюсь и верю, что скоро адаптируюсь к РПЛ.

— Как вам сегодняшний соперник?

— Очень хорошая и сильная команда, у которой есть скоростные игроки. Но это футбол, поэтому это не имеет значения.

— «Локомотив» вас придавил в первой тайме, но вам удалось справиться. Как смогли переломить ход встречи во втором тайме?
— Для меня было абсолютно неудивительно, я верю в свою команду и партнеров.

— На что может рассчитывать «Рубин» в этом сезоне? Можно рассчитывать на чемпионство?
— Я думаю, что по этой игре можно сказать, что «Рубин» может закончить чемпионат на хорошей для себя позиции.

Полузащитник сборной Армении перебрался в «Рубин» в летнее трансферное окно из «Урарту». Он дебютировал за казанцев в матче первого тура против «Локомотива» (2:2).

Футбол
ФК Рубин (Казань)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
5
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
14
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
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22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
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Ахмат – Кр. Советов
 - : -
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