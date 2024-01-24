Новичок «Факела» Сенхаджи прокомментировал победный гол в матче со сборной Кореи U23

Защитник «Факела» Райан Сенхаджи прокомментировал победу в товарищеском матче со сборной Кореи U23 (2:1). Футболист забил победный гол.

«Чувствую себя хорошо. Еще раз скажу, что рад этой победе. Также хочу поблагодарить болельщиков, которые смотрели трансляцию и переживали за нас. С нетерпением жду нашей встречи с ними в Воронеже!» — цитирует Сенхаджи пресс-служба «Факела».

Позднее сегодня «Факел» проведет второй товарищеский матч против словенского «Копера». Начало — в 16.30 по московскому времени.