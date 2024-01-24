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Сегодня, 15:36

Новичок «Факела» Сенхаджи прокомментировал победный гол в матче со сборной Кореи U23

Виктория Кравченко
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Защитник «Факела» Райан Сенхаджи прокомментировал победу в товарищеском матче со сборной Кореи U23 (2:1). Футболист забил победный гол.

«Чувствую себя хорошо. Еще раз скажу, что рад этой победе. Также хочу поблагодарить болельщиков, которые смотрели трансляцию и переживали за нас. С нетерпением жду нашей встречи с ними в Воронеже!» — цитирует Сенхаджи пресс-служба «Факела».

Позднее сегодня «Факел» проведет второй товарищеский матч против словенского «Копера». Начало — в 16.30 по московскому времени.

ФК Факел (Воронеж)
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Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

 6
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Александр Соболев

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И К Ж
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Виктор Александров

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