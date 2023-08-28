Новичок «Динамо» Чавес заявил, что с уважением относится к «Зениту»

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением об уровне игры «Зенита».

— Есть мнение о «Зените» Рио-де-Жанейро из-за того, что там много бразильцев, но теперь в «Динамо» много латиноамериканцев. Как вы к этому относитесь?

— Конечно, с уважением отношусь к «Зениту». Там играют такие сильные игроки. Бразильцы высокого уровня. Что касается испаноговорящих игроков в «Динамо», для меня лично будет проще адаптироваться, потому что мы говорим на одном языке. Будем тренироваться. И в играх на поле будет больше взаимопонимания. То есть для меня это больше плюс, — сказал Чавес «СЭ».

27 августа 27-летний мексиканец подписал контракт с бело-голубыми на четыре года с возможностью продления еще на сезон.