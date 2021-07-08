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Новичок ЦСКА Мухин рассказал, что ориентируется на игру Н'Голо Канте

10:47
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Полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал, что полузащитник «Челси» и сборной Франции Н'Голо Канте является для него примером.

«Опорник не обязательно должен быть габаритным. Есть же Н'Голо Канте, он необъемный, невысокий, но зато все выгрызает. Для меня он — пример», — сказал в интервью YouTube-каналу армейцев Мухин.

Мухин перешел в ЦСКА из «Локомотива» по окончании сезона-2020/21. В сезоне-2020/21 19-летний россиянин провел 15 матчей за железнодорожников и не отличился результативными действиями. Также футболист принял участие во всех трех матчах сборной России на Евро-2020.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=QQzrnmqDeJA

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Иван Торопцев все материалы автора

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