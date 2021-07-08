Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Мухин рассказал о том, как проходит его адаптация в ЦСКА

10:58
Теги:

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал о переходе в клуб и об адаптации к новой команде.

«Мне позвонил агент, сказал, что мной интересуется ЦСКА. Был приятно удивлен. Потом пошли переговоры. Уже пообщались с Алексеем Березуцким. Что он сказал? Думаю, это останется между нами. Нужно работать, работать и еще раз работать. Вроде как косых взглядов от игроков не было, нормально приняли в команде. Конкуренция — это хорошо», — сказал в интервью YouTube-каналу армейцев Мухин.

Мухин перешел в ЦСКА из «Локомотива» по окончании сезона-2020/21. В сезоне-2020/21 19-летний россиянин провел 15 матчей за железнодорожников и не отличился результативными действиями. Также футболист принял участие во всех трех матчах сборной России на Евро-2020.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=QQzrnmqDeJA

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Этот пенальти слишком дешевый». Реакция на падение Стерлинга и выход Англии в финал
Франция призвала ЕС не признавать вакцины РФ и Китая от COVID-19
Почему фильм Любовь и голуби многие считают проклятым
В Госдуме ответили на слова МИД Британии об "украинских водах" в Крыму
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы


  • с13

    Я понял! Мухин взял шестой номер. А Алексей Березуцкий играл за ЦСКА под этим номером. Ныне главный тренер. Прогиб засчитан )))

    08.07.2021