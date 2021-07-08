Мухин рассказал о том, как проходит его адаптация в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал о переходе в клуб и об адаптации к новой команде.

«Мне позвонил агент, сказал, что мной интересуется ЦСКА. Был приятно удивлен. Потом пошли переговоры. Уже пообщались с Алексеем Березуцким. Что он сказал? Думаю, это останется между нами. Нужно работать, работать и еще раз работать. Вроде как косых взглядов от игроков не было, нормально приняли в команде. Конкуренция — это хорошо», — сказал в интервью YouTube-каналу армейцев Мухин.

Мухин перешел в ЦСКА из «Локомотива» по окончании сезона-2020/21. В сезоне-2020/21 19-летний россиянин провел 15 матчей за железнодорожников и не отличился результативными действиями. Также футболист принял участие во всех трех матчах сборной России на Евро-2020.