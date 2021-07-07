Дмитрий Чистяков: «Хочу больше помогать нападающим»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков подвел итоги товарищеского матча против «Вердера» (2:2).

— Мне кажется, сегодня получилось два разных тайма: в первом доминировал соперник, а во втором у обеих команд поменялся состав, и игра была на нашей стороне. Получился хороший спарринг. Что-то из того, что наигрывали, получилось, что-то — нет. Впереди еще много работы. Думаю, игра получилась очень насыщенной — и для болельщиков, и для тренерского штаба, — приводит слова игрока сайт «Зенита».

— Сегодня вы отметились несколькими яркими подключениями в атаку. Какая установка была дана вам в перерыве? Тренеры просили играть ближе к атаке?

— Просто у соперника появились зоны, возникли ситуации, которые позволили двигаться вперед с мячом. Наверное, где-то в этом помог соперник. Тем не менее, я рад, что такие моменты возникали — я хочу больше помогать нападающим.

— Показалось, что «Вердер» более серьезный соперник, чем «Шальке-04». Согласны?

— Может быть, да. Возможно, бременцы лучше и больше контролируют мяч, но это были две разные игры, к которым наша команда подошла в разном физическом состоянии. Сравнивать эти матчи я не вижу смысла.

— Вы сказали, что сегодня получились два разных тайма. Почему они так сильно отличались между собой?

— Может быть, это настрой. Наверное, мы долго вкатывались в игру и не думали, что соперник будет так хорошо контролировать мяч. В перерыве тренерский штаб сделал коррективы, и во втором тайме мы вышли более собранными. При счете 0:2 нужно было отыгрываться, идти вперед. Наверное, второй тайм удался нам лучше первого.