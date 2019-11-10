Новая песня Назарова в честь победы «Спартака» над «Крыльями Советов»
00:11
Известный актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров опубликовал в своем Instagram видео с песней, посвященной победе красно-белых над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России. Счет уже на третьей минуте открыл Эсекиэль Понсе.
«Знаете, как в Понсе он попал —
Тот игрок, что ВАР не уважал.
Лопнул небосклон, заперт стадион
И сказал негромко он.
Он сказал: «Нам пофигу»
И взмахнул крылом,
И попал Мияйлович
Как будто бы серпом".
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...