Новая песня Назарова в честь победы «Спартака» над «Крыльями Советов»

Известный актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров опубликовал в своем Instagram видео с песней, посвященной победе красно-белых над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России. Счет уже на третьей минуте открыл Эсекиэль Понсе.

«Знаете, как в Понсе он попал —

Тот игрок, что ВАР не уважал.

Лопнул небосклон, заперт стадион

И сказал негромко он.

Он сказал: «Нам пофигу»

И взмахнул крылом,

И попал Мияйлович

Как будто бы серпом".

Спартак — Крылья Советов

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