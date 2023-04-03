Носков рассказал, как игроки ЦСКА отреагировали на поражение от 2DROTS

Защитник ЦСКА Егор Носков заявил, что никто в команде не сокрушался после поражения от медийного клуба 2DROTS (1:2) в товарищеском матче.

«Стыдно ли проигрывать 2DROTS. Да не сказал бы, что стыдно. Выполнили свою задачу, выполнили нагрузку. Конечно, неприятный осадок остался. Но я, если честно, уже забыл про этот матч. Было ли такое, что в команде долго переваривали как можно было проиграть блогерам? Конечно, такого не было», — приводит слова Носкова Sport24.

17 августа 2022 года в матче 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России 2DROTS обыграли «Чертаново» (3:0), а 30 августа в серии пенальти проиграли «Текстильщику» в 1/128 финала (1:1, пен. 3:5).