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Сегодня, 17:43

Гаджиев считает, что у «Химок» крайне низкие шансы остаться в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России и президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев порассуждал о причинах плохого выступления «Химок» в нынешнем сезоне и оценил шансы «Торпедо» вылететь в Первую лигу.

«У каждой структуры, организации или команды есть разные периоды — подъема, расцвета, становления и падения. Есть те, кто пашет постоянно, к примеру, «Урал» хорошо выступает благодаря Иванову. Григорий Викторович поднял тяжелый груз — команду из Екатеринбурга, сейчас они достойный коллектив в РПЛ. У «Химок» шансов выступать лучше было больше, чем у «Урала», но управленческие решения шли не от сердца и не от ума. У подмосковной команды крайне низкие шансы в этом сезоне остаться в РПЛ. Они сейчас 0:6 проиграли «Краснодару», да и за год было принято много необдуманных решений. Сложно сказать, главные ли кандидаты на вылет «Торпедо» и «Химки», но шансы остаться в РПЛ у них наименьшие среди всех. Внешне «автозаводцы» выглядят благополучнее. С точки зрения управленческих решений они получше подмосковной команды. Хотя у них в этом сезоне уже несколько руководителей ушло из клуба. Они сами себя загоняют в крайне сложное положение. Но за девять туров до конца чемпионата нельзя делать приговор, потому что все возможно. Но все возможно при одном условии — если будет меняться ситуация в руководстве, а сделать это очень сложно», — Гаджиева Metaratings.ru.

«Торпедо» после 21 тура в нынешнем сезоне РПЛ занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с десятью очками. «Химки» располагаются на строчку выше с 13 баллами. Обе команды находятся в зоне прямого вылета в Первую лигу.

13-е и 14-е места в таблице занимают «Пари НН» и «Факел» с 19 и 17 очками соответственно. Эти команды могут сыграть в стыковых матчах с третьей и четвертой командой Первой лиги.

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhiev-u-khimok-shansov-vystupat-luchshe-bylo-bolshe-chem-u-urala-no-upravlencheskie-resheniya-shli-ne-ot-serdca-i-ne-ot-uma-240461/
Футбол
РПЛ
ФК Урал
ФК Химки
Гаджи Гаджиев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
Результаты / календарь
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30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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