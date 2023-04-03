Гаджиев считает, что у «Химок» крайне низкие шансы остаться в РПЛ

Заслуженный тренер России и президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев порассуждал о причинах плохого выступления «Химок» в нынешнем сезоне и оценил шансы «Торпедо» вылететь в Первую лигу.

«У каждой структуры, организации или команды есть разные периоды — подъема, расцвета, становления и падения. Есть те, кто пашет постоянно, к примеру, «Урал» хорошо выступает благодаря Иванову. Григорий Викторович поднял тяжелый груз — команду из Екатеринбурга, сейчас они достойный коллектив в РПЛ. У «Химок» шансов выступать лучше было больше, чем у «Урала», но управленческие решения шли не от сердца и не от ума. У подмосковной команды крайне низкие шансы в этом сезоне остаться в РПЛ. Они сейчас 0:6 проиграли «Краснодару», да и за год было принято много необдуманных решений. Сложно сказать, главные ли кандидаты на вылет «Торпедо» и «Химки», но шансы остаться в РПЛ у них наименьшие среди всех. Внешне «автозаводцы» выглядят благополучнее. С точки зрения управленческих решений они получше подмосковной команды. Хотя у них в этом сезоне уже несколько руководителей ушло из клуба. Они сами себя загоняют в крайне сложное положение. Но за девять туров до конца чемпионата нельзя делать приговор, потому что все возможно. Но все возможно при одном условии — если будет меняться ситуация в руководстве, а сделать это очень сложно», — Гаджиева Metaratings.ru.

«Торпедо» после 21 тура в нынешнем сезоне РПЛ занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с десятью очками. «Химки» располагаются на строчку выше с 13 баллами. Обе команды находятся в зоне прямого вылета в Первую лигу.

13-е и 14-е места в таблице занимают «Пари НН» и «Факел» с 19 и 17 очками соответственно. Эти команды могут сыграть в стыковых матчах с третьей и четвертой командой Первой лиги.