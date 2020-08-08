Норманн назвал себя лучшим игроком матча
20:38
Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн поделился впечатлениями от матча 1-го тура Тинькофф-РПЛ против «Тамбова» (1:0). Норвежец был признан лучшим игроком встречи и согласился с этой наградой.
— Я допустил несколько ошибок, над которыми нужно поработать, — сказал Норманн в эфире «Матч премьер». — Но в целом я бы хорошо оценил свою игру и игру команды.
Нам есть еще над чем поработать и мы поработаем. Но сейчас мы играли уверенно и с уверенностью подходим к следующему матчу.
— Если бы вы выбирали лучшего игрока матча, отдали бы себе приз?
— Да!
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
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