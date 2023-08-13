Глебова погрузили в машину скорой помощи после травмы в матче с «Сочи»

Хавбека ЦСКА Кирилла Глебова после матча 4-го тура РПЛ с «Сочи» (3:1) увезли на машине скорой помощи.

В конце первого тайма 17-летний футболист получил серьезную травму спины. В перерыве его заменил Михаил Рядно.

После этой игры армейцы занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков. Сочинская команда расположилась на 11-й позиции, имея в активе 3 очка.

В 5-м туре ЦСКА сыграет с «Динамо», а «Сочи» — с «Ростовом». Оба матча пройдут 19 августа.