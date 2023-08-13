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Сегодня, 22:10

Глебова погрузили в машину скорой помощи после травмы в матче с «Сочи»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Хавбека ЦСКА Кирилла Глебова после матча 4-го тура РПЛ с «Сочи» (3:1) увезли на машине скорой помощи.

В конце первого тайма 17-летний футболист получил серьезную травму спины. В перерыве его заменил Михаил Рядно.

После этой игры армейцы занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков. Сочинская команда расположилась на 11-й позиции, имея в активе 3 очка.

В 5-м туре ЦСКА сыграет с «Динамо», а «Сочи» — с «Ростовом». Оба матча пройдут 19 августа.

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ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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ЦСКА — «Сочи»: видео голов матча РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
12
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 2 : 0
13.08 17:30
Зенит – Факел
 2 : 0
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 1
14.08 19:30
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