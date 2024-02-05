Нобоа — об уходе из «Сочи»: «Когда-то надо отпускать»

Бывший полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в интервью «СЭ» рассказал о реакции руководителей клуба на решение об уходе.

«На самом деле руководители быстро со мной согласились. Я объяснил им ситуацию и рассказал о том, что чувствовал. Они понимали, что это сложное для них решение, ведь я дал многое клубу. Но когда-то надо отпускать. Мы достаточно быстро и спокойно обо всем договорились. Расставание получилось добрым», — сказал Нобоа «СЭ».

24 января стало известно, что 38-летний хавбек возвращается в Эквадор и продолжит карьеру в «Эмелеке», в составе которого он дебютировал на профессиональном уровне в 2004 году.

За сочинский клуб Нобоа выступал с 2019 года. До этого полузащитник играл в РПЛ за «Рубин», «Зенит», «Ростов» и московское «Динамо».