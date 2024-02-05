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5 февраля, 09:30

Нобоа объяснил, почему «Сочи» идет на последнем месте в РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
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Кристиан Нобоа.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в интервью «СЭ» ответил на вопрос о причине неудач клуба в РПЛ сезона-2023/24.

— У «Сочи» новый тренер Морено. Вы с ним успели пересечься?

— Ни разу не разговаривал с ним, даже не тренировался.

— Почему «Сочи» сейчас идет на последнем месте?

— Думаю, такому клубу нужно усиление, и все будет хорошо. Сейчас придут новые игроки, и игра наладится.

— Но до вас ушел Мелкадзе, Миладанович, Игнатьев, сейчас Джорджевич. Понимаете ли, почему?

— Даже не знаю...

«Сочи» располагается на последней строчке РПЛ с 11 баллами после 18 сыгранных матчей. От зоны стыковых матчей команда отстает на четыре очка.

Кристиан Нобоа. «Готов вернуться в РПЛ тренером или менеджером». Интервью Нобоа после ухода из «Сочи»

Кристиан Нобоа
Футбол
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Локомотив

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И К Ж
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