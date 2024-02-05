Нобоа объяснил, почему «Сочи» идет на последнем месте в РПЛ

Бывший полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в интервью «СЭ» ответил на вопрос о причине неудач клуба в РПЛ сезона-2023/24.

— У «Сочи» новый тренер Морено. Вы с ним успели пересечься?

— Ни разу не разговаривал с ним, даже не тренировался.

— Почему «Сочи» сейчас идет на последнем месте?

— Думаю, такому клубу нужно усиление, и все будет хорошо. Сейчас придут новые игроки, и игра наладится.

— Но до вас ушел Мелкадзе, Миладанович, Игнатьев, сейчас Джорджевич. Понимаете ли, почему?

— Даже не знаю...

«Сочи» располагается на последней строчке РПЛ с 11 баллами после 18 сыгранных матчей. От зоны стыковых матчей команда отстает на четыре очка.