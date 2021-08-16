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Нобоа настраивается только на победу в матче «Сочи» с «Химками»

12:03
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал вылет команды из квалификации Лиги конференций от «Партизана» (2:2, пенальти 2:4) и поделился ожиданиями от матча 4-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками».

«Каждая ошибка — пропущенный гол. Понятно, что не всегда так случается, но именно к этому надо готовиться, когда выступаешь в Европе. Там другой уровень.

В матче с «Химками» будет тяжело, так как у нас был достаточно плотный график, 7 или 8 игр подряд. Плюс у некоторых футболистов есть небольшие повреждения. Надо смотреть на то, кто будет готов выйти на поле в понедельник. Играем с «Химками» дома, надо побеждать. Устали мы или нет, тяжело ли — это неважно. Просто надо выиграть», — цитирует Нобоа пресс-служба «Сочи».

Матч «Сочи» — «Химки» состоится сегодня, 16 августа. Начало — в 19.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://pfcsochi.ru/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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