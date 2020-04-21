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Нобель Арустамян: «Алексею Миранчуку двери в Европу, в Италию открыты»

13:48
Алексей Миранчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Миранчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Известный комментатор, один из лучших инсайдеров российского футбола Нобель Арустамян в эфире «СЭ» рассказал об интересе к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку со стороны итальянских клубов.

— Думаю, трансферный рынок упадет. И я допускаю, что аппетиты «Локомотива» по поводу Миранчука упадут. Если раньше хотели до 40 миллионов, то сейчас аппетиты упадут. И «Ювентус» может получить игрока, который соответствует качеству, довольно молодой. И вопрос уже к Алексею, готов ли он идти и бороться за место в составе. Но при этом у него потрясающая репутация в Италии.

Его реально знают хорошо по всей стране, и «Наполи», и «Лацио». Думаю, что Миранчук в Италии правильная история. Учитывая, что у него контракт до 2021 — то он может перейти. Если «Локомотив» не решит продлить контракт.
По Миранчуку — двери в Европу, в Италию открыты.

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