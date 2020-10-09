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«Но нож все равно держишь под рукой...» Евсеев анонсировал интервью с Рабинером

22:30
Вадим Евсеев. Фото ФК «Уфа
Вадим Евсеев. Фото ФК «Уфа
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Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев в Instagram опубликовал фото с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером.

«Когда ты говоришь с давним добрым знакомым. Но нож все равно держишь под рукой. Чтобы было чем отбиться от острых вопросов», — подписал пост Евсеев.

В среду, 7 октября, «Уфа» объявила об отставке главного тренера по обоюдному решению сторон.

Евсеев возглавил «Уфу» в марте 2019 года. Под его руководством команда провела 55 официальных матчей, одержала 14 побед, 21 раз сыграла вничью и потерпела 20 поражений.

После 10 туров этого чемпионата «Уфа» с 6 очками занимает 15-е место в турнирной таблице. Башкирцы одержали только одну победу, трижды сыграли вничью при шести поражениях.

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