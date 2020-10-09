«Но нож все равно держишь под рукой...» Евсеев анонсировал интервью с Рабинером
Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев в Instagram опубликовал фото с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером.
«Когда ты говоришь с давним добрым знакомым. Но нож все равно держишь под рукой. Чтобы было чем отбиться от острых вопросов», — подписал пост Евсеев.
В среду, 7 октября, «Уфа» объявила об отставке главного тренера по обоюдному решению сторон.
Евсеев возглавил «Уфу» в марте 2019 года. Под его руководством команда провела 55 официальных матчей, одержала 14 побед, 21 раз сыграла вничью и потерпела 20 поражений.
После 10 туров этого чемпионата «Уфа» с 6 очками занимает 15-е место в турнирной таблице. Башкирцы одержали только одну победу, трижды сыграли вничью при шести поражениях.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.