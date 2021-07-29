«Ростов» прокомментировал решение Гацкана завершить карьеру

«Ростов» в Telegram-канале прокомментировал решение полузащитника Александра Гацкана завершить карьеру. Сегодня, 29 июля, футболист объявил об этом.

«Удачи, Гац. Мы благодарим Сашу за 11 лет в составе «Ростова» и желаем успехов в дальнейшем», — говорится в сообщении.

В составе «Ростова» 37-летний футболист играл с 2008 по 2019 год. За это время он провел 275 матчей и забил 21 гол. С «Ростовом» Гацкан стал обладателем Кубка России сезона-2013/14.