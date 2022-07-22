«Нижний Новгород» за 10 рублей продает билеты на матч с ЦСКА тем, кто оформил Fan ID

«Нижний Новгород» за 10 рублей продает билеты на матч 3-го тура РПЛ с ЦСКА тем, кто оформил Fan ID.

«Уважаемые болельщики, оформите карту болельщика и получите билет на «Нижний Новгород» — ЦСКА почти даром! Стоимость билета на матч составит 10 рублей — символическая цена за техническое оформление.

Для покупки билета за 10 рублей вам понадобится карта болельщика. При оформлении билета на сайте вам нужно будет ввести ваш номер карты болельщика. После покупки билета в личном кабинете на Госуслугах у вас отобразится QR-код, который и нужно предъявить на входе на стадион», — говорится в сообщении пресс-службы.

21 июня РПЛ сообщила, что карта болельщика будет обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/2023: «Фишт» (арена «Сочи»), «Екатеринбург Арена» («Урал»), «Ростов Арена» («Ростов»), «Нижний Новгород» и «Солидарность Самара Арена» («Крылья Советов»).

Матч «Нижний Новгород» — ЦСКА состоится 31 июля в 15:00 по московскому времени.