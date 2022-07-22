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Сегодня, 17:29

«Нижний Новгород» за 10 рублей продает билеты на матч с ЦСКА тем, кто оформил Fan ID

Читать «СЭ» в
Болельщики &amp;quot;Нижнего Новгорода&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Нижний Новгород&quot;

«Нижний Новгород» за 10 рублей продает билеты на матч 3-го тура РПЛ с ЦСКА тем, кто оформил Fan ID.

«Уважаемые болельщики, оформите карту болельщика и получите билет на «Нижний Новгород» — ЦСКА почти даром! Стоимость билета на матч составит 10 рублей — символическая цена за техническое оформление.

Для покупки билета за 10 рублей вам понадобится карта болельщика. При оформлении билета на сайте вам нужно будет ввести ваш номер карты болельщика. После покупки билета в личном кабинете на Госуслугах у вас отобразится QR-код, который и нужно предъявить на входе на стадион», — говорится в сообщении пресс-службы.

21 июня РПЛ сообщила, что карта болельщика будет обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/2023: «Фишт» (арена «Сочи»), «Екатеринбург Арена» («Урал»), «Ростов Арена» («Ростов»), «Нижний Новгород» и «Солидарность Самара Арена» («Крылья Советов»).

Матч «Нижний Новгород» — ЦСКА состоится 31 июля в 15:00 по московскому времени.

Источник: https://fcnn.ru/nn-info/news/bolelshchiki/82884/
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2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
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24.07 20:00
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Крылья Советов

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Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
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Крылья Советов

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Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

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Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

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Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
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