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Сегодня, 17:02

Себастиан Шиманьски перешел в «Фейеноорд» на правах аренды

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Себастьян Шиманьски.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Полузащитник Себастиан Шиманьски перешел из «Динамо» в «Фейеноорд» на правах аренды с правом выкупа, сообщает пресс-служба бело-голубых.

23-летний хавбек будет выступать в голландском клубе до конца сезона-2022/23.

Ранее стало известно, что футболист не вернулся в положенный срок в расположение «Динамо». Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Поляк играл за «Динамо» с 2019 года. В составе команды он провел 85 матчей, забил 8 голов и сделал 17 ассистов.

Источник: https://fcdm.ru/
Себастьян Шиманьски
ФК Динамо (Москва)
ФК Фейеноорд
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