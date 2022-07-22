Себастиан Шиманьски перешел в «Фейеноорд» на правах аренды

Полузащитник Себастиан Шиманьски перешел из «Динамо» в «Фейеноорд» на правах аренды с правом выкупа, сообщает пресс-служба бело-голубых.

23-летний хавбек будет выступать в голландском клубе до конца сезона-2022/23.

Ранее стало известно, что футболист не вернулся в положенный срок в расположение «Динамо». Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Поляк играл за «Динамо» с 2019 года. В составе команды он провел 85 матчей, забил 8 голов и сделал 17 ассистов.