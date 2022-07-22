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Сегодня, 18:03

РПЛ опубликовала полное расписание матчей чемпионата России с шестого по десятый туры

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
РПЛ опубликовала полное расписание матчей чемпионата России с шестого по десятый туры.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

На сайте Российской Премьер-Лиги опубликовано полное расписание матчей Мир РПЛ с шестого по десятый туры. Первая игра состоится 19 августа 2022 года.

С 19-го по 27 сентября состоится международная пауза.

6-й тур

19 августа (пятница)

19:00 «Крылья Советов» — «Факел»

20 августа (суббота)

13:00 «Урал» — «Пари Нижний Новгород»
15:00 «Химки» — «Локомотив»
17:30 «Динамо» — «Спартак»
20:00 «Ростов» — «Сочи»

21 августа (воскресенье)

15:00 ЦСКА — «Ахмат»
17:30 «Зенит» — «Торпедо»
20:00 «Краснодар» — «Оренбург»

7-й тур

26 августа (пятница)

20:00 «Сочи» — «Химки»

27 августа (суббота)

15:00 «Пари Нижний Новгород» — «Динамо»
17:30 «Факел» — «Спартак»
20:00 «Ахмат» — «Крылья Советов»

28 августа (воскресенье)

13:00 «Урал» — «Зенит»
15:00 «Локомотив» — «Оренбург»
17:30 «Торпедо» — «Краснодар»
19:45 «Ростов» — ЦСКА

8-й тур

3 сентября (суббота)

13:00 «Оренбург» — «Химки»
15:00 «Пари Нижний Новгород» — «Факел»
18:30 «Краснодар» — «Сочи»
20:30 «Динамо» — «Урал»

4 сентября (воскресенье)

15:00 «Крылья Советов» — ЦСКА
17:30 «Локомотив» — «Ахмат»
20:00 «Спартак» — «Зенит»

5 сентября (понедельник)

20:00 «Торпедо» — «Ростов»

9-й тур

9 сентября (пятница)

20:00 «Сочи» — «Динамо»

10 сентября (суббота)

15:00 «Химки» — «Крылья Советов»
17:30 ЦСКА — «Краснодар»
20:00 «Ахмат» — «Пари Нижний Новгород»

11 сентября (воскресенье)

13:00 «Урал» — «Торпедо»
15:00 «Факел» — «Локомотив»
17:30 «Зенит» — «Оренбург»
19:45 «Ростов» — «Спартак»

10-й тур

17 сентября (суббота)

12:00 «Урал» — «Ахмат»
14:00 «Торпедо» — ЦСКА
16:30 «Ростов» — «Крылья Советов»
19:00 «Динамо» — «Зенит»

18 сентября (воскресенье)

14:00 «Пари Нижний Новгород» — «Оренбург»
16:30 «Краснодар» — «Химки»
16:30 «Сочи» — «Факел»
19:00 «Спартак» — «Локомотив»

РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Нижний Новгород» за 10 рублей продает билеты на матч с ЦСКА тем, кто оформил Fan ID
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
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