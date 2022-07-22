РПЛ опубликовала полное расписание матчей чемпионата России с шестого по десятый туры
На сайте Российской Премьер-Лиги опубликовано полное расписание матчей Мир РПЛ с шестого по десятый туры. Первая игра состоится 19 августа 2022 года.
С 19-го по 27 сентября состоится международная пауза.
6-й тур
19 августа (пятница)
19:00 «Крылья Советов» — «Факел»
20 августа (суббота)
13:00 «Урал» — «Пари Нижний Новгород»
15:00 «Химки» — «Локомотив»
17:30 «Динамо» — «Спартак»
20:00 «Ростов» — «Сочи»
21 августа (воскресенье)
15:00 ЦСКА — «Ахмат»
17:30 «Зенит» — «Торпедо»
20:00 «Краснодар» — «Оренбург»
7-й тур
26 августа (пятница)
20:00 «Сочи» — «Химки»
27 августа (суббота)
15:00 «Пари Нижний Новгород» — «Динамо»
17:30 «Факел» — «Спартак»
20:00 «Ахмат» — «Крылья Советов»
28 августа (воскресенье)
13:00 «Урал» — «Зенит»
15:00 «Локомотив» — «Оренбург»
17:30 «Торпедо» — «Краснодар»
19:45 «Ростов» — ЦСКА
8-й тур
3 сентября (суббота)
13:00 «Оренбург» — «Химки»
15:00 «Пари Нижний Новгород» — «Факел»
18:30 «Краснодар» — «Сочи»
20:30 «Динамо» — «Урал»
4 сентября (воскресенье)
15:00 «Крылья Советов» — ЦСКА
17:30 «Локомотив» — «Ахмат»
20:00 «Спартак» — «Зенит»
5 сентября (понедельник)
20:00 «Торпедо» — «Ростов»
9-й тур
9 сентября (пятница)
20:00 «Сочи» — «Динамо»
10 сентября (суббота)
15:00 «Химки» — «Крылья Советов»
17:30 ЦСКА — «Краснодар»
20:00 «Ахмат» — «Пари Нижний Новгород»
11 сентября (воскресенье)
13:00 «Урал» — «Торпедо»
15:00 «Факел» — «Локомотив»
17:30 «Зенит» — «Оренбург»
19:45 «Ростов» — «Спартак»
10-й тур
17 сентября (суббота)
12:00 «Урал» — «Ахмат»
14:00 «Торпедо» — ЦСКА
16:30 «Ростов» — «Крылья Советов»
19:00 «Динамо» — «Зенит»
18 сентября (воскресенье)
14:00 «Пари Нижний Новгород» — «Оренбург»
16:30 «Краснодар» — «Химки»
16:30 «Сочи» — «Факел»
19:00 «Спартак» — «Локомотив»
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1