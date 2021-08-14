«Нижний Новгород» — «Уфа»: стартовые составы команд на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы на матч 4-го тура Тинькофф РПЛ «Нижний Новгород» — «Уфа».
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Пенчиков, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Калинский, Горбунов, Балай, Сулейманов.
«Уфа»: Беленов, Журавлев, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Бауэр, Агаларов, Мрзляк, Касинтура.
Матч состоится 14 августа в Нижнем Новгороде. Начало — в 17:30 по мсоквскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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