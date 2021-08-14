Евгений Мележиков: «Продление Джикии? Все завтра»
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков перед матчем 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» не стал говорить о продлении контракта защитника Георгия Джикии.
«Продление Джикии? Все завтра. Есть договоренность? До игры ничего не комментирую», — отметил Мележиков.
Ранее стало известно, что клуб и капитан Джикия близки к подписанию нового контракта.
13 августа «СЭ» сообщил, что защитник красно-белых поставил подпись под новым контрактом, который рассчитан по схеме «3+1».
27-летний футболист выступает за московский клуб с января 2017 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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