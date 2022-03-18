«Спартак» отправился на матч с «Нижним Новгородом»

«Спартак» отправился на матч 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода». Фото были опубликованы в Telegram-канале клуба.

«Отправились на выезд в Нижний Новгород! Задача: вернуться в Москву с победой», — говорится в посте.

Матч «Нижний Новгород» — «Спартак» состоится 19 марта в 14:00 по московскому времени.