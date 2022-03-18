Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:42

«Спартак» — о матче с «Нижним Новгородом»: «Задача: вернуться с победой»

«Спартак» отправился на матч с «Нижним Новгородом»
Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Спартак» отправился на матч 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода». Фото были опубликованы в Telegram-канале клуба.

«Отправились на выезд в Нижний Новгород! Задача: вернуться в Москву с победой», — говорится в посте.

Матч «Нижний Новгород» — «Спартак» состоится 19 марта в 14:00 по московскому времени.

Источник: https://t.me/fcsmtg/72?single
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Чечевица: польза и вред
Мостовой прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов и сказал, кто из оставшихся клубов станет главной сенсацией турнира
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 22-й тур: все матчи перед международной паузой
Карасев в седьмой раз судит матч «Зенита». Куда пропал Мешков?
В «Локомотиве» рассказали, будет ли клуб праздновать 100-летний юбилей
Леонченко: «Локомотив» сознательно отказался от многомиллионных трансферов и завышенных зарплат»
Канчельскис: «Если лидеры «Спартака» дадут слабину, «Нижний» может победить их»
«Мы поддерживаем Комппера». Леонченко — о доверии к тренеру «Локомотива»
Василий Березуцкий: «Работать с братом совсем не сложно, мы хорошо понимаем друг друга»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Локомотиве» рассказали, будет ли клуб праздновать 100-летний юбилей
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости