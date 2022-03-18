«Спартак» — о матче с «Нижним Новгородом»: «Задача: вернуться с победой»
«Спартак» отправился на матч с «Нижним Новгородом»
«Спартак» отправился на матч 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода». Фото были опубликованы в Telegram-канале клуба.
«Отправились на выезд в Нижний Новгород! Задача: вернуться в Москву с победой», — говорится в посте.
Матч «Нижний Новгород» — «Спартак» состоится 19 марта в 14:00 по московскому времени.
Источник: https://t.me/fcsmtg/72?single
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|
2
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|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
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|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|27-27
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|
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|7
|5
|28-23
|31
|
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|8
|5
|7
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|
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|6
|5
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|
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|5
|5
|11
|24-43
|20
|
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|21
|4
|8
|9
|13-21
|20
|
15
|Уфа
|21
|3
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|18-30
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|Химки
|21
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|18-37
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
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ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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|
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Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
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Александр Соболев
Спартак
|18
|1
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