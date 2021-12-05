«Нижний Новгород» — «Рубин»: прямая трансляция матча РПЛ
В воскресенье, 5 декабря, пройдет матч 17-го тура РПЛ «Нижний Новгород» — «Рубин». Начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.
В последнем туре «Нижний Новгород» провел нулевую ничью с «Крыльями Советов», прервав серию из пяти поражений кряду. «Рубин» проиграл 2:3 «Динамо», потерпев уже второе поражение в трех последних матчах.
В турнирной таблице РПЛ «Нижний Новгород» занимает 15-е место, набрав 16 очков в 15-х матчах. «Рубин» идет на 10-й позиции — 22 очка после 16 игр.
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