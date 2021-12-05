«Динамо» — «Уфа»: прямая трансляция матча РПЛ
5 декабря состоится матч между «Динамо» и «Уфой» в рамках 17-го тура РПЛ. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВТБ-Арена» и начнется в 16:30.
В предыдущем туре чемпионата России «Динамо» в гостях обыграло «Рубин» со счетом 3:2, а «Уфа» дома поделила очки со «Спартаком» — 1:1.
В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает 2-е место, набрав 32 очка в 16-х матчах. «Уфа» идет на 13-й позиции — 16 очков после 16 игр.
Смотреть матч в прямой трансляции можно по этой ссылке.
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