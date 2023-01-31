«Нижний Новгород» подписал воспитанника «Барселоны»

Центральный защитник Маки Баньяк из «Кайрата» будет выступать за «Нижний Новгород», сообщает пресс-служба команды.

27-летний камерунец, являющийся воспитанником «Барселоны», перешел в «Нижний» на правах аренды до конца этого сезона (с правом выкупа).

В этом сезоне на его счету 12 матчей за «Кайрат» во всех турнирах. Контракт футболиста с клубом из Казахстана истекает 31 декабря 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро. Защитник также выступал за испанскую «Сарагосу», австрийскую «Адмиру», словенскую «Олимпию» и сербский «Партизан».