Мостовой назвал команду, в которой ярко видны тренерский почерк и идеи

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой проанализировал работу тренеров Российской премьер-лиги с точки зрения наличия собственного стиля.

«Нужно принимать во внимание и качество футболистов. У многих тренеров РПЛ виден какой-то свой стиль. Но если игроки не могут три паса отдать, то никакой стиль не поможет. Или возьмем «Зенит». Туда любого тренера пригласи, и он займет не ниже второго места. А если Сергея Семака поставить в команду, идущую, к примеру, на восьмом месте, то она на том же месте и останется. Говоря о тренерской работе, мне в голову приходит хоккейный клуб «Торпедо» Нижний Новгород. Многие болельщики даже не знают фамилий игроков. А команда идет на втором месте в своей конференции. Вот здесь я могу сказать, что у Игоря Ларионова есть свой фирменный почерк и идеи. И никто с этим не поспорит», — приводит слова Мостового Vprognoze.ru.

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. На втором месте — «Спартак» (36 очков). Замыкает тройку «Ростов» (35 очков).