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Круговой: «В Катаре ничего не осталось, что напоминало бы о чемпионате мира. Только редкие надписи»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал о тренировках на сборе в Катаре.

«Первые шесть дней мы тренировались в двухразовом режиме. Потом сыграли двусторонку и получили свободный вечер. Дальше восстановительная тренировка, и снова в работу. Как показывает практика, после выходного или одной тренировки на следующей день даже тяжелее. Порой проще работать без пауз», — приводит слова Кругового Metaratings.ru.

Также футболист поделился воспоминаниями о финальном матче ЧМ-2022.

«Есть что-то в Катаре, напоминающее ЧМ-2022? Нет. В аэропорту еще висели флаги, приветствия. А дальше — пустота. Только редкие надписи. Мне больше всего, конечно, запомнился финал ЧМ-2022. Отличный матч. Болел за Францию, даже из-за этого проиграл спор», — сказал Круговой.

ЧМ-2022 проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В финале сборная Аргентины обыграла Францию в серии пенальти.

Первый зимний сбор «Зенита» проходит с 15 по 28 января 2023 года в Дохе (Катар).

Источник: Metaratings
Данил Круговой
ФК Зенит
2
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