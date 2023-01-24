Круговой: «Хорошо, что в РФС пытаются найти ходы, чтобы вернуть для нас международные турниры»

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Сейчас никакой конкретики нет. Я так понимаю, в РФС взяли паузу. Но хорошо, что пытаются найти ходы, чтобы вернуть для нас международные турниры», — приводит слова Кругового Metaratings.ru.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Ранее «СЭ» сообщал, что 24 января в офисе УЕФА запланирована встреча представителей РФС и УЕФА, на которой будут обсуждаться потенциальные возможности по возвращению российских клубов и сборных к международным матчам.