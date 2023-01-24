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Круговой: «Хорошо, что в РФС пытаются найти ходы, чтобы вернуть для нас международные турниры»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Сейчас никакой конкретики нет. Я так понимаю, в РФС взяли паузу. Но хорошо, что пытаются найти ходы, чтобы вернуть для нас международные турниры», — приводит слова Кругового Metaratings.ru.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Ранее «СЭ» сообщал, что 24 января в офисе УЕФА запланирована встреча представителей РФС и УЕФА, на которой будут обсуждаться потенциальные возможности по возвращению российских клубов и сборных к международным матчам.

Источник: https://metaratings.ru/news/krugovoi-khorosho-chto-v-rfs-pytayutsya-naiti-khody-chtoby-vernut-dlya-nas-mezhdunarodnye-turniry-222271/
Данил Круговой
Футбол
РПЛ
РФС
УЕФА
ФИФА
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
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Зенит – Н. Новгород
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Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
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