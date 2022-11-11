«Нижний Новгород» удержал победный счет в матче с «Ахматом»

«Нижний Новгород» на своем поле одолел «Ахмат» в стартовом матче 17-го тура чемпионата России — 3:2.

По ходу встречи хозяева поля вели со счетом 3:0. Голами отметились полузащитник Ярослав Тимофеев, нападающий Тимур Сулейманов и хавбек Дмитрий Рыбчинский.

Опять потом грозненцы забили два мяча усилиями нападающего Владимира Ильина и полузащитника Артема Тимофеева и обеспечили хозяевам поля нервную концовку.

«Нижний Новгород» набрал 19 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Ахмат» остался на пятой строчке (26 очков).

Напомним, что это последний тур РПЛ перед длительной паузой на чемпионат мира и зимний перерыв.