«Нижний Новгород» — «Ахмат»: Тимофеев сократил отставание гостей до минимума

Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев забил гол в матче 17-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода».

Он отличился в конце второго тайма и сократил отставание гостей до минимума — 2:3.

После подачи со стандарта Тимофеев воспользовался сутолокой и ворот нижегородцев и затолкал мяч в сетку.