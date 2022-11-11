«Нижний Новгород» — «Ахмат»: Тимофеев сократил отставание гостей до минимума
Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев забил гол в матче 17-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода».
Он отличился в конце второго тайма и сократил отставание гостей до минимума — 2:3.
После подачи со стандарта Тимофеев воспользовался сутолокой и ворот нижегородцев и затолкал мяч в сетку.
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Н. Новгород – Ахмат
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|
Урал – Факел
|2 : 0
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|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
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|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
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|14:00
|
Оренбург – Краснодар
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|13.11
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|
Химки – Сочи
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|13.11
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|
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Оренбург
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