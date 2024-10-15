Николич: «Меня не устраивает четвертое место ЦСКА в РПЛ. Но если смотреть на все, что происходит — мы должны более-менее довольны»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич оценил игру и результаты своей команды на старте сезона-2024/25.

«Ответ на этот вопрос не совсем простой. Конечно, не доволен. Меня не устраивает четвертое место, думаю, оно не устраивает и ЦСКА как клуб. Но если смотреть на все, что происходит, на процессы, которые идут — мы должны быть более-менее довольны. Вы знаете, что у нас не было сумасшедших возможностей во время трансферного окна, были потери пары игроков, которые были лидерами команды. Сейчас мы добавляем новых футболистов, развиваем молодых по ходу чемпионата.

В последних 9 играх у нас серия — 7 побед, 1 ничья, 1 поражение. Ничья с «Рубином» и поражение от «Зенита» — не по делу, не по игре. Разница голов в этих играх у нас — 18 забитых и 3 пропущенных. Такой ход меня устраивает», — сказал Николич в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После 11 туров чемпионата России-2024/25 ЦСКА идет на четвертой строчке в турнирной таблице с 20 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 7 очков.