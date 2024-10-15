Николич: «Меня не устраивает четвертое место ЦСКА в РПЛ. Но если смотреть на все, что происходит — мы должны более-менее довольны»
Главный тренер ЦСКА Марко Николич оценил игру и результаты своей команды на старте сезона-2024/25.
«Ответ на этот вопрос не совсем простой. Конечно, не доволен. Меня не устраивает четвертое место, думаю, оно не устраивает и ЦСКА как клуб. Но если смотреть на все, что происходит, на процессы, которые идут — мы должны быть более-менее довольны. Вы знаете, что у нас не было сумасшедших возможностей во время трансферного окна, были потери пары игроков, которые были лидерами команды. Сейчас мы добавляем новых футболистов, развиваем молодых по ходу чемпионата.
В последних 9 играх у нас серия — 7 побед, 1 ничья, 1 поражение. Ничья с «Рубином» и поражение от «Зенита» — не по делу, не по игре. Разница голов в этих играх у нас — 18 забитых и 3 пропущенных. Такой ход меня устраивает», — сказал Николич в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
После 11 туров чемпионата России-2024/25 ЦСКА идет на четвертой строчке в турнирной таблице с 20 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 7 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2