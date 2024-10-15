Газизов: «В ближайшее время увидим настоящего Агаларова»
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился мнением об игре форварда команды Гамида Агаларова.
«Сейчас Гамид хорош, он большой молодец. Гамид усердно работает на тренировках, чтобы в матчах приносить пользу команде. Я знаю, на что он способен, он еще не набрал оптимальную форму. Думаю, что в ближайшее время мы увидим настоящего Агаларова», — приводит «РБ Спорт» слова Газизова.
Агаларов перешел в «Динамо» летом 2024 года из «Ахмата». В сезоне-2024/25 24-летний россиянин провел 13 матчей за махачкалинцев и забил 6 голов.
Источник: РБ Спорт
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|
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|18:00
|
Акрон – Зенит
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|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
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Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
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|19:00
|
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|- : -
|20.10
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|7
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|
Алексей Батраков
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Джон Кордоба
Краснодар
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|П
|
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Зенит
|8
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Локомотив
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Динамо
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|И
|К
|Ж
|
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|1
|0
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|1
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