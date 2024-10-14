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Жирков заявил, что ему трудно общаться с современной молодежью

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Юрий Жирков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Экс-футболист сборной России Юрий Жирков рассказал, что ему сложно находить контакт с современной молодежью.

«Я вообще не понимаю сейчас молодежь, как и в последние годы, когда был в сборной. У молодых ребят абсолютно другие интересы. Мне вообще не о чем говорить с ними — у них какие-то другие игры. Раньше мы играли в хоккей и футбол, а сейчас у них чудовища — Minecraft и другая фигня бесполезная», — цитирует Жиркова «РБ Спорт».

41-летний Жирков наиболее известен по выступлениям за ЦСКА, «Челси», «Анжи», московское «Динамо» и «Зенит». Игрок завершил карьеру в 2022 году.

За национальную команду Жирков провел 104 матча (4-й результат в истории) и забил 2 гола.

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Юрий Жирков
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
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18.10 18:00
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