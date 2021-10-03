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Николич: «Ростов» воспользовался нашими ошибками, заслуженно победил»

21:16
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Главный тренер «Локомотива Марко Николич подвел итоги матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:2).

«Заслуженное поражение сегодня. Мы хорошо начали, но потом стали нервничать и не реализовывать свои моменты. Пропустили очень глупый гол. «Ростов» воспользовался нашими ошибками, заслуженно победил. У нас много командных проблем, много травмированных. Пару игроков вышло на поле сегодня с проблемами со здоровьем. В последние 10 минут было видно, что у «Ростова» шансов забить больше, чем у нас.

Живоглядова заменил из-за травмы? Нет, это мое решение. Мурило отсутствовал из-за травмы? Да, конечно, уже, как 45 дней. Как Едвай, Зе Луиш и Миранчук. Кстати, хочу похвалить Марадшвили, он боец», — передает слова Николича корреспондент «СЭ» Антон Иванов.

«Локомотив» с 17 очками после десяти игр занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» имеет в активе девять очков и располагается на 13-й позиции. В следующем туре «Локомотив» в Казани встретится с «Рубином» 16 октября. «Ростов» в этот же день в гостях сыграет с «Сочи».

Локомотив — Ростов

 

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