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Чемпионат России: турнирная таблица после 10-го тура

21:12
«Сочи» впервые победил «Зенит» в чемпионате России. Фото ФК «Сочи», Twitter
«Сочи» впервые победил «Зенит» в чемпионате России. Фото ФК «Сочи», Twitter
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В воскресенье, 3 октября, завершился 10-й тур Тинькофф чемпионата России.

РПЛ: результаты матчей 10-го тура

Лидеры турнирной таблицы: «Зенит», «Динамо» и «Локомотив» потерпели поражения, железнодорожников в турнирной таблице обошел «Сочи».

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

10

7

2

1

22 — 12

23

2

Динамо

10

6

1

3

14 — 9

19

3

Сочи

10

6

0

4

14 — 10

18

4

Локомотив

10

4

5

1

13 — 8

17

5

Краснодар

10

5

2

3

17 — 9

17

6

ЦСКА

10

5

2

3

13 — 8

17

7

Спартак

10

5

1

4

11 — 8

16

8

Нижний Новгород

10

4

2

4

12 — 13

14

9

Рубин

10

4

2

4

13 — 11

14

10

Крылья Советов

10

4

1

5

12 — 13

13

11

Ахмат

10

4

0

6

11 — 16

12

12

Урал

10

2

3

5

5 — 13

9

13

Ростов

10

2

3

5

13 — 20

9

14

Арсенал Т

10

2

3

5

12 — 19

9

15

Уфа

10

2

2

6

11 — 17

8

16

Химки

10

1

5

4

8 — 15

8

В 11-м туре после перерыва на матчи сборных сыграют:
16 октября «Арсенал» — «Зенит», «Рубин» — «Локомотив», «Сочи» — «Ростов», «Спартак» — «Динамо»;
17 октября «Урал» — ЦСКА, «Крылья Советов» — «Нижний Новгород», «Химки» — «Ахмат», «Краснодар» — «Уфа».

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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 10-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Краснодар», «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры