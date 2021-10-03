Чемпионат России: турнирная таблица после 10-го тура
21:12
В воскресенье, 3 октября, завершился 10-й тур Тинькофф чемпионата России.
РПЛ: результаты матчей 10-го тура
Лидеры турнирной таблицы: «Зенит», «Динамо» и «Локомотив» потерпели поражения, железнодорожников в турнирной таблице обошел «Сочи».
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
10
|
7
|
2
|
1
|
22 — 12
|
23
|
2
|
10
|
6
|
1
|
3
|
14 — 9
|
19
|
3
|
10
|
6
|
0
|
4
|
14 — 10
|
18
|
4
|
10
|
4
|
5
|
1
|
13 — 8
|
17
|
5
|
10
|
5
|
2
|
3
|
17 — 9
|
17
|
6
|
10
|
5
|
2
|
3
|
13 — 8
|
17
|
7
|
10
|
5
|
1
|
4
|
11 — 8
|
16
|
8
|
10
|
4
|
2
|
4
|
12 — 13
|
14
|
9
|
10
|
4
|
2
|
4
|
13 — 11
|
14
|
10
|
10
|
4
|
1
|
5
|
12 — 13
|
13
|
11
|
10
|
4
|
0
|
6
|
11 — 16
|
12
|
12
|
10
|
2
|
3
|
5
|
5 — 13
|
9
|
13
|
10
|
2
|
3
|
5
|
13 — 20
|
9
|
14
|
10
|
2
|
3
|
5
|
12 — 19
|
9
|
15
|
10
|
2
|
2
|
6
|
11 — 17
|
8
|
16
|
10
|
1
|
5
|
4
|
8 — 15
|
8
В 11-м туре после перерыва на матчи сборных сыграют:
16 октября «Арсенал» — «Зенит», «Рубин» — «Локомотив», «Сочи» — «Ростов», «Спартак» — «Динамо»;
17 октября «Урал» — ЦСКА, «Крылья Советов» — «Нижний Новгород», «Химки» — «Ахмат», «Краснодар» — «Уфа».
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