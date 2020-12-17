Николич объяснил поражение «Локомотива» от «Химок» усталостью
20:11
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после поражения от «Химок» в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ (2:3) прокомментировал результат встречи.
— Проиграли в конце, пропустив два гола, — сказал Николич. — Очень хороший первый тайм, но потом мы устали. У нас очень большие проблемы с составом, много футболистов не тренировались последние дни. Из-за этого команда сильно устала после перерыва и начались проблемы. Это все, что хочу сказать по матчу.
«Локомотив» после 19 матчей занимает восьмое место в РПЛ, имея в активе 18 очков.
(Дмитрий Гирин)
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