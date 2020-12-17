Николич объяснил поражение «Локомотива» от «Химок» усталостью

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после поражения от «Химок» в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ (2:3) прокомментировал результат встречи.

— Проиграли в конце, пропустив два гола, — сказал Николич. — Очень хороший первый тайм, но потом мы устали. У нас очень большие проблемы с составом, много футболистов не тренировались последние дни. Из-за этого команда сильно устала после перерыва и начались проблемы. Это все, что хочу сказать по матчу.

«Локомотив» после 19 матчей занимает восьмое место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

(Дмитрий Гирин)