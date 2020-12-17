Николич — о первой части сезона для «Локо»: «У нас было много проблем с составом, это сказалось»
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после поражения от «Химок» в матче 19-го тура РПЛ (2:3) подвел итоги первой части сезона.
— Это были трудные семь месяцев, — сказал Николич. — У нас получилось занять второе место и пробиться в Лигу чемпионов. Было хорошее начало сезона, хорошие матчи уже в Лиге чемпионов, а дальше было много проблем с составом. 3-4 футболиста выпадали каждый матч, последние 2-3 недели многие почти не тренировались из-за повреждений, и сегодня это сказалось. Но ребята отдавали все силы и у меня нет к ним вопросов или претензий. Сейчас уходим в отпуск, а 14 января у нас начинается сбор в Марбелье.
«Локомотив» после 19 матчей занимает восьмое место в РПЛ, имея в активе 18 очков.
(Дмитрий Гирин)
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