Николич: «Никогда не говорил, что у «Локомотива» нет характера»
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после победы над «Арсеналом» (1:0) в 15-м туре РПЛ заявил, что никогда не сомневался в том, что у его команды есть характер.
— После матча с «Динамо» вы сказали об отсутствии характера у команды. Сейчас она его показала. Что изменилось за эти две недели?
— Я не критиковал команду за отсутствие характера. Я всегда хорошо помню, что я говорил, можете посмотреть видеозапись той пресс-конференции. Я тогда говорил о дисциплине и концентрации — их нам тогда действительно не хватило. Но я ни разу не говорил про отсутствие характера. Думаю, сегодня мы еще раз его показали.
— Камано с каждым матчем играет все меньше. Сегодня вышел только в добавленное время. Он вообще соответствует уровню команды?
— Камано — хороший игрок и часть команды. В меньшинстве специфический футбол. Мы в последнее время часто играем в меньшинстве, уже привыкли, но вообще это ненорамально. Состав, который был на поле во втором тайме, выглядел хорошо, не было смысла что-то менять. Я не делаю замены ради замен. (Дмитрий Гирин)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю