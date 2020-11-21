Николич: «Никогда не говорил, что у «Локомотива» нет характера»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после победы над «Арсеналом» (1:0) в 15-м туре РПЛ заявил, что никогда не сомневался в том, что у его команды есть характер.

— После матча с «Динамо» вы сказали об отсутствии характера у команды. Сейчас она его показала. Что изменилось за эти две недели?

— Я не критиковал команду за отсутствие характера. Я всегда хорошо помню, что я говорил, можете посмотреть видеозапись той пресс-конференции. Я тогда говорил о дисциплине и концентрации — их нам тогда действительно не хватило. Но я ни разу не говорил про отсутствие характера. Думаю, сегодня мы еще раз его показали.

— Камано с каждым матчем играет все меньше. Сегодня вышел только в добавленное время. Он вообще соответствует уровню команды?

— Камано — хороший игрок и часть команды. В меньшинстве специфический футбол. Мы в последнее время часто играем в меньшинстве, уже привыкли, но вообще это ненорамально. Состав, который был на поле во втором тайме, выглядел хорошо, не было смысла что-то менять. Я не делаю замены ради замен. (Дмитрий Гирин)