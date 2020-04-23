Николай Наумов: «Семин ничего не показывает в еврокубках? А кто показывает? Семак? Карпин?»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов не видит причин, по которым клуб может не продлить контракт с главным тренером команды Юрием Семиным.

— Читали ли вы колонку Юрия Семина в «СЭ»? Не считаете, что она может стоить тренеру нового контракта с «Локомотивом?

— Ну а что такого крамольного сказал Юрий Палыч? У него есть право на свое мнение. Он может его высказывать, почему нет? Не вижу здесь никакой проблемы. Семин остается успешным тренером, сейчас идет на втором месте в РПЛ, претендует на Лигу чемпионов. Ну сказал и сказал. Разве всех всегда устраивают заявления Леонида Федуна? Тоже нет.

— То есть, по-вашему, Семин не перегнул палку, заявив следующее: «Никто не задается вопросом о сокращении зарплат членов Госдумы или топ-менеджеров различных компаний»?

— Он прав в том, что не надо в этой ситуации говорить только о футболистах. В России хватает людей, которые зарабатывают огромные деньги — руководители крупных компаний, банков и так далее. Вот о чем идет речь. Возможно, и олигархи могли бы помочь в борьбе с коронавирусом. Ведь уже появляются тревожные новости...

— Какие?

— У людей уже сил нет сидеть на карантине — они проедают последние деньги. Так что Семин просто предложил посмотреть на ситуацию объективнее, шире. Нужно всем миром бороться с пандемией, а не спрашивать только с футболистов. Вот в чем суть. Но вообще что бы он ни сказал, расставаться с человеком только за эту колонку было бы неправильно. Убрать Юрия Палыча за эти фразы... Не вижу смысла.

— Может быть, все-таки не стоило ему злить сильных мира всего?

— Ну не знаю... Если все время прятать голову в песок, как страус, то можно спокойно прожить свою жизнь. Юрий Палыч не такой человек, он никогда не молчал, всегда где-то обострял. Может быть, где-то перебарщивает. Но у нас, у пожилых людей, обостренное чувство справедливости. Иногда мы говорим излишне резко и раздраженно. Так бывает. Чем человек талантливее, тем сложнее у него характер. Повторяю, Юрий Палыч имеет право на свою точку зрения. Ополчиться на него только за то, что он позволил себе такие высказывания, — в корне неверно! Не путайте профессионализм с чем-то другим. Могу привести вам один пример.

— Давайте.

— Наш знаменитый композитор Петр Ильич Чайковскский был не той ориентации. Но мы же обсуждаем его творчество, а не эти вещи. Семин велик как тренер. Давайте смотреть на его результаты. А не цепляться к словам. Это его человеческая позиция.

— Вы справедливо считаете Семина успешным тренером. Но скептики вменяют ему в вину слабые результаты в еврокубках.

— А кто у нас что-то показывает в Европе? Семак? Ну вот в том-то и дело. В последние время много хвалебных статей в адрес Карпина. Но и он пока еще там ничего не показывал. Давайте говорить о результатах внутри России. Никто не называет Юрия Палыча ведущим тренером европейского класса. Там есть другие специалисты. А вот в России Семин точно один из лучших. Самый опытный и самый мудрый. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Николая Наумова — здесь.