Наумов: «Рыбчинский должен заиграть в «Балтике»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал переход Дмитрия Рыбчинского в «Балтику» на правах аренды.

20 февраля пресс-служба калининградской команды объявила о переходе 25-летнего полузащитника.

«Рыбчинский — талантливый футболист, ему нужно играть. В «Балтике» Игнашевич умеет встраивать в игру молодых ребят. Рыбчинский должен там заиграть», — сказал Наумов «РБ спорт».

В текущем сезоне хавбек сыграл 13 матчей, в которых отличился 1 голевой передачей. Аренда футболиста закончится 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского игрока в 1,2 миллиона евро.