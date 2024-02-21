Агент: «Ленини навсегда останется в «Краснодаре»

Пьер Фернандес, агент полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, ответил на вопрос о будущем игрока.

«Будущее Кевина? Он навсегда останется в «Краснодаре» (смеется), — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В текущем сезоне 27-летний Ленини провел за «Краснодар» 15 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей. Контракт полузащитника с «быками» рассчитан до июня 2025 года.

После 18 туров «Краснодар» с 38 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России.