Хавбек «Спартака» Зорин: «Могу назвать Зобнина своим наставником»

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин рассказал, кого из состава красно-белых считает своим наставником.

«У меня в команде со всеми хорошие отношения. Все работают и стараются одинаково. Понятное дело, что есть ребята более опытные. На сегодняшний день самый опытный — это, наверное, Рома Зобнин. К тому же он играет плюс-минус на моей позиции. Поэтому если говорить о том, кого считаю своим наставником, то думаю, что могу назвать его», — сказал Зорин Legalbet.ru

Роман Зобнин играет за «Спартак» с июля 2016 года. Всего на счету 30-летнего полузащитника 260 игр в составе красно-белых, 19 голов и 19 результативных передач. Даниил Зорин, которому 20 лет, провел за «Спартак» 10 матчей во всех турнирах в текущем сезоне, забил два мяча и отдал три голевые передачи.