Ларин: «Пиняеву лучше развиваться сейчас в «Локомотиве», а не задумываться о других клубах»

Экс-директор академии «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал продление контракта между «Локомотивом» и нападающим Сергеем Пиняевым. Новое соглашение с 19-летним футболистом рассчитано до 2028 года.

«Стоит ли Пиняеву переходить в «Спартак» или «Зенит»? Я ничего не знаю об интересе этих клубов. Поскольку я об этом ничего не знаю, ничего этого не существует. Вообще Сергею лучше развиваться сейчас в «Локомотиве», а не задумываться о других клубах», — цитирует Metaratings.ru Ларина.

Пиняев выступает за «Локомотив» с января прошлого года. В текущем сезоне он провел за красно-зеленых восемь матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.