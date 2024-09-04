Агент Оньеки: «Это правда, что из России был интерес от ЦСКА»

Агент Эммануэль Адейоле, представляющий интересы полузащитника «Брентфорда» Фрэнка Оньеки, подтвердил интерес из России.

«Да, это правда, что из России был интерес от ЦСКА. Но нами было принято решение отправиться в Германию», — цитирует «РБ Спорт» Адейоле.

В конце августа BBC сообщил, что ЦСКА делал предложение об аренде 26-летнего нигерийца, но английский клуб заинтересован только в продаже футболиста.

Оньека выступает за «Брентфорд» с 2021 года. Он провел за команду 77 матчей, забил один мяч и сделал четыре голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 9 миллионов евро.