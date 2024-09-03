«Локомотив» объявил о продлении контракта с Пиняевым
Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба железнодорожников.
Новое соглашение с 19-летним футболистом рассчитано до 2028 года.
Пиняев выступает за «Локомотив» с января прошлого года. В текущем сезоне он провел за красно-зеленых восемь матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.
Источник: ФК «Локомотив»
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|0
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|
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|1
|2
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|0
|5
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|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
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|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
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Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
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|
Динамо Мх – Спартак
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Зенит
|7
|
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Динамо
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|Ж
|
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