«Локомотив» объявил о продлении контракта с Пиняевым

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба железнодорожников.

Новое соглашение с 19-летним футболистом рассчитано до 2028 года.

Пиняев выступает за «Локомотив» с января прошлого года. В текущем сезоне он провел за красно-зеленых восемь матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.