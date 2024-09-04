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Билялетдинов: «Новый контракт рассчитан на то, чтобы продать Пиняева в Европу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал продление контракта с нападающим Сергеем Пиняевым. Новое соглашение с 19-летним футболистом рассчитано до 2028 года.

«То, что «Локомотив» продлил контракт с Пиняевым, — это, безусловно, верное решение. Допускаю, что к нему правда был интерес «Зенита» и «Спартака», но продление контракта с «железнодорожниками» говорит о том, что клуб строит с футболистом долгосрочные планы. Наверняка новый контракт рассчитан на то, чтобы продать Пиняева в Европу. Что касается его готовности к европейским лигам, если это не топ-5 лиги, то уже сейчас его можно продавать. А если мы говорим про топовые лиги, ему еще надо расти. Когда-нибудь это должно случиться, но до тех пор его будут оценивать по чемпионату России. Сейчас Пиняеву нужно повысить эффективность своих действий», — цитирует Metaratings.ru Билялетдинова.

Пиняев выступает за «Локомотив» с января прошлого года. В текущем сезоне он провел за красно-зеленых восемь матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

Сергей Пиняев. «Локомотив» объявил о продлении контракта с Пиняевым
Источник: https://metaratings.ru/news/bilyaletdinov-novyi-kontrakt-lokomotiva-s-pinyaevym-rasschitan-na-prodazhu-igroka-v-evropu-398561/
Ринат Билялетдинов
Сергей Пиняев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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