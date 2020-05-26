Экс-защитник «Зенита» Николас Ломбертс поздравил питерский клуб с днем рождения. Ему исполнилось 95 лет.

— С днем рождения, «Зенит»! Мы уже 95 лет — самый лучший клуб в мире, — цитирует Ломбертса официальный сайт клуба. - Спасибо за все! Мое имя «Зенит» навсегда! И удачи.

— Всем привет! Какая честь для меня поздравить сегодня тебя, «Зенит», — добавил Халк. - 95 лет большой истории, многочисленных титулов, и я уверен — ты еще напишешь множество славных страниц и завоюешь отличные трофеи. Я счастлив был провести с тобой 4 года, меня отлично приняли в клубе, в Санкт-Петербурге, в России. Я люблю «Зенит» всем сердцем, слежу даже на расстоянии и болею за тебя. Очень рад тому, что в прошлом году ты стал чемпионом, и надеюсь на повторение успеха в нынешнем сезоне. Да хранит тебя Бог. Шлю сердечный поцелуй всей зенитовской семье!