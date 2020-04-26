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Николас Ломбертс: «Проклинал Спаллетти до такой степени, что на тренировке у меня дрожали ноги»

16:02
Лучано Спалетти (слева) и Николас Ломбертс (по центру). Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Лучано Спалетти (слева) и Николас Ломбертс (по центру). Фото Алексей Иванов, "СЭ"
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Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал о том, чему научился от итальянского тренера Лучано Спаллетти.

— Да, по крайней мере я завершил мою футбольную карьеру. Не планирую играть в более низком дивизионе. Мое колено больше не может этого выносить. Что буду делать дальше? Пока еще не знаю. Начал проходить тренерские курсы, и делаю все возможное, чтобы получить этот диплом.

— У какого тренера вы больше всего чему-то научились?

— У Лучано Спаллетти в «Зените». Он научил нас защищаться, контролировать мяч, занимать правильную позицию. При нем был специальный помощник по работе с защитниками. Мы отрабатывали игру в защите до совершенства. Я проклинал Спаллетти до такой степени, что на тренировке у меня дрожали ноги, — сказал Ломбертс в интервью De Morgen.

Ломбертс выступал за «Зенит» с 2007 по 2017-й год. Спаллетти тренировал сине-бело-голубых с 2009-й по 2014.

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